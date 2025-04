Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 6 de abril de 2025, p. 26

Los hackeos diarios en WhatsApp, redes sociales, phishing y suplantación de identidad que ocasionan daños patrimoniales y financieros hacen necesario que desde los entes públicos se blinden los datos personales con una ley de ciberseguridad, dijo la presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info) de la Ciudad de México, Laura Lizette Enríquez.

En entrevista con La Jornada comentó que la siguiente semana presentará la iniciativa al Congreso local, porque los ciberataques no son un tema lejano, no es del futuro sino del presente, ya no es algo que sólo ocurre a las empresas o a los entes públicos federales, sino también pasa a las personas .

Comentó que el tema puede adecuarse al rediseño del Info que desde el Congreso inició hace dos semanas, al recordar que de acuerdo con datos de la firma especializada Fortinet, México es uno de los países más hackeados en América Latina , luego de que en el primer semestre de 2024 se registraron 31 mil millones de intentos de ataques cibernéticos y la mitad de las amenazas registradas en la región, es decir, uno de cada dos fueron en el país.

Mencionó que hay al menos 33 iniciativas que se han presentado en materia de ataques cibernéticos, por lo que confió en que los legisladores locales avancen en la discusión de la ley en materia de protección de datos personales para la capital.