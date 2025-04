Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 6 de abril de 2025, p. 25

En el vestigio colonial más antiguo de La Magdalena Contreras, donde se concentraron las fábricas que detonaron la industria textil de la Ciudad de México, se encuentra la colonia La Concepción.

Fundada por los obreros que migraron de pueblos periféricos y de los estados de Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala, la zona se distingue por albergar la antigua hacienda de Contreras.

De la construcción del siglo XVII, también conocida como La Casa del Patrón, únicamente sobrevive su casco: las habitaciones principales, que ahora ocupa la Casa de las Bellas Artes Juventino Rosas, la capilla familiar –que se convirtió en la Iglesia de La Concepción y que dio nombre a la colonia–, y lo que fue la tienda de raya es la casa particular propiedad de la familia Díaz.

Don Pedro Díaz, a quien todavía le sobrevive su esposa Anita del Pilar, de 96 años, fue maestro de la fábrica La Magdalena. Era el responsable de que funcionaran los dínamos; con el tiempo adquirió el inmueble ubicado a un costado de la capilla.

Donato Prestegui, hijo adoptivo de Anita y don Pedro, ya con 63 años, rememora su niñez cuando jugaba en el atrio de la iglesia, que entonces era el patio de la casa.

El hombre es originario de Guerrero, quedó huérfano a los cuatro años y doña Anita decidió traerlo a la ciudad , porque en ese entonces en aquella entidad la guerrilla estaba muy activa.

En La Concepción, que de cariño se le conoce como La Conchita, estudió y se preparó como bibliotecario para trabajar en escuelas como la Universidad Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

A mí me tocó una época muy difícil de Guerrero porque estuve muy cerquita de lo que fue la guerrilla de Lucio Cabañas. Uno de mis hermanitos murió en mis brazos de enfermedad cuando vivíamos en La Montaña. No había médicos, no había escuelas, no había nada , recuerda con tristeza.

El comienzo

La Conchita tiene una tradición histórica de casi 400 años y más atrás , asegura Carlos Rodríguez, historiador de La Magdalena Contreras. Fue justo en esta zona de la demarcación donde en 1635 llegaron un par de españoles: Tomás Contreras y su hijo Diego.

En esa época la familia Contreras fundó un obraje para el trabajo de la lana. Fueron muy importantes porque iniciaron una tradición textilera que va acompañar la historia de La Magdalena Contreras durante todo su desarrollo. El nombre de la demarcación viene de ellos, de su estancia en esta en esta zona , narra el historiador.

El río Magdalena, que actualmente es el único vivo de la Ciudad de México, fue el detonante de la industria textil. Con el arribo del dínamo, las fábricas La Magdalena y El Águila, dedicadas a procesar la lana y el algodón, se consolidaron. Ambas factorías fueron importantes no sólo a escala nacional, sino internacional.