Las explicaciones de escenarios políticos y económicos complejos mediante metáforas domésticas son un recurso muy manido, así que disculpen desde ahora la falta de originalidad. Pero es una forma sencilla de abordar la decisión de la Comisión Europea de exhortar a la ciudadanía a preparar un kit de supervivencia para 72 horas que permita salir indemnes de una invasión militar o un desastre producido por la crisis climática. No son cosas ni parecidas, pero eso no viene al caso, porque a lo que hemos venido aquí es a infundir miedo. Y para eso nos sirven tanto los rusos como las inundaciones.

Del mismo modo, los países comunitarios disponían de un millón 856 mil militares y paramilitares en activo, de nuevo por encima del millón 703 mil a disposición de Moscú. Es lógico pensar que, operativamente, la maquinaria rusa está bastante más engrasada que 27 ejércitos independientes, pero el problema, entonces, no es de volumen de gasto militar, que ya es alto, por mucho que Trump se queje, sino de integración política y militar. Este es el debate que tienen que dar los socios de Bruselas: ¿qué tipo de integración garantiza a los europeos una voz propia y fuerte en el mundo? ¿Qué hay que hacer para lograrla? ¿Están los estados dispuestos a ceder más soberanía?

Pero este debate se quiere liquidar a cañonazos. Y lo peor es que la inseguridad se instala, por supuesto, en nombre de la seguridad. La guerra comercial lanzada ya sin medias tintas esta semana no hará sino alimentar el discurso del miedo. Sin embargo, pese a todas las incertidumbres que nos acechan, los europeos vivimos en una de las esquinas más seguras del mundo, si no la que más. No se lo debemos a los ejércitos. Si me permiten aparcar por un instante los privilegios heredados de un pasado colonial, se lo debemos a un sistema de bienestar que, cada vez con más excepciones, nos garantiza que alguien nos va a cuidar cuando enfermamos sin preguntarnos por nuestro monedero; que alguien va a educar a nuestros hijos e hijas como el bien más preciado que tiene el futuro de una sociedad, sin que tengamos que pedir ningún crédito para financiarlo; que alguien nos va a abonar una pensión digna cuando ya hayamos trabajado suficiente. La seguridad no va de armas, va de tener la certeza de que vas a tener una mano a tu alcance cuando vengan mal dadas. Recuperando una frase que, como tantas otras, ha sido adjudicada a Churchill, no sabemos si con demasiado fundamento, la seguridad y la democracia van de tener la garantía de que, si llaman a tu puerta a las seis de la mañana, la única opción sea el lechero.

La seguridad es incompatible con el miedo por definición. Una sociedad con miedo no será nunca una sociedad segura.