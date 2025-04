E

n unos días se cumplen 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el 7 de abril de 2005. Fue el inicio del movimiento que lo llevaría, tras el fraude de 2006 y el regreso publicitario del PRI en 2012, a la Presidencia de la República. Es también el origen de un cambio en la forma en que se mira la política y al propio país. En realidad, cuando hablamos del desafuero no lo hacemos sólo del momento bochornoso en que el Presidente, por medio de la Procuraduría, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pretende eliminar a un opositor de una contienda electoral con un artilugio legaloide. Es decir, no sólo nos referimos al primer lawfare, 10 años antes de Brasil, sino del movimiento al que dio origen. Es importante recordar esto, porque es la reacción a ese episodio lo que cambia sustancialmente el rostro político de la nación.

Recuerdo que, ante la magnitud numérica –un millón de personas–, los que asistimos a la concentración en la que una multitud le mentaba la madre a los diputados, jueces y Vicente Fox, vimos una diferencia con otras protestas de esos años. Las frases que la gente escribió en cartulinas, en los parabrisas de sus coches, en mantas eran de una contundencia pocas veces vista. Incluso el arreglo entre la indignación y la broma dio paso a una teatralidad súbita: un caballo hecho con huacales por algunos comerciantes de un mercado se juntó por la dinámica de la marcha con un joven disfrazado de Quijote. Había ahí, además de la indignación contra Fox, representado por Javier Vega Memije –todavía me acuerdo de su nombre–; Juan de Dios Castro, de Acción Nacional, casi en representación de Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y la SCJN de Mariano Azuela, una comprobación de la propia fuerza de la respuesta multitudinaria.

Al mitin convocado el 24 de abril se le llamó originalmente marcha del silencio , como la del 13 de septiembre de 1968 en repudio a la represión, pero fue todo menos eso, porque brotó de ella la felicidad de que éramos mucho más de lo calculado y casi seguros de que podíamos ganar. Lo hicimos a mediano plazo: el entonces jefe de Gobierno de la capital del país fue desaforado, pero Fox se desistió de meterlo a la cárcel. Optó por el fraude electoral que llevaría a Felipe Calderón a tomar posesión en 2006 y que desataría la cruenta guerra contra el crimen que, en realidad, intentó ser una limpieza social. El movimiento no triunfó hasta 2018, pero se transformó y creció en las sucesivas presidencias de la izquierda. Aunque muy parecido a sus orígenes, hoy el obradorismo es mucho más rico.