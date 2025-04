Afp

Periódico La Jornada

Sábado 5 de abril de 2025, p. 20

Palm Beach., Decidido a trabajar espalda con espalda con Estados Unidos, el presidente argentino, Javier Milei, afirmó en Mar-a-Lago que modificará la legislación para cumplir los requisitos de los nuevos aranceles de Donald Trump.

Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de la propuesta de aranceles recíprocos que elaboró Trump , afirmó Milei, según su oficina, en la Gala de Los Patriotas Estadunidenses, que organizó la fundación Make America Clean Again (MACA) y la organización civil We fund the blue.

Milei llegó a Florida en medio de la guerra comercial desatada en la más reciente andanada de tarifas aduaneras anunciada la víspera por el presidente republicano.

Numerosos países examinan medidas de represalia, pero la Argentina de Milei, un ultraliberal, prefiere adaptarse.