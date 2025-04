Reuveni admitió ante Xinis que Ábrego García no debió ser expulsado del país y no pudo responderle bajo qué autoridad fue arrestado en Maryland. También estoy frustrado porque no tengo respuestas para muchas de estas preguntas , respondió a la jurista.

En este contexto, un colectivo de organizaciones sociales pidió a la Suprema Corte de El Salvador que declare inconstitucional la reclusión de 238 venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo del país, como parte de un acuerdo entre Donald Trump y el mandatario Nayib Bukele.

La petición fue interpuesta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema por dirigentes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que aglutina a varias organizaciones.

En tanto, un nuevo vuelo con deportados venezolanos aterrizó en su país con 208 personas a bordo que fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, informaron las autoridades.