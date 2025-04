A principios de esta semana, el actor, que ha sido sincero sobre sus arrepentimientos profesionales, apareció en Watch What Happens Live junto a Watts, con quien protagoniza la nueva cinta The Friend .

“¡Qué asco y horroroso! Andy diciendo ‘sí y qué bien’ ¡Qué horror!”, comentó alguien.

The Independent se ha puesto en contacto con Watts y Murray para solicitarles comentarios.

Watts finalmente reveló queel beso favorito de su carrera fue el de Billy Crudup, con quien se casó en 2023.

En enero, al escribir en su nuevo libro Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known about Menopause, Watts reveló que una escena de sexo con Crudup fue tan apasionada que desencadenó su relación.

La actriz nominada al Oscar habló sobre la experiencia y reveló que la hizo sonrojar y romper el personaje .

Relató haber conocido a Crudrup en el set de la serie de Netflix Gypsy de 2017, en la que Watts interpretó a una terapeuta lujuriosa y sociópata y Crudup al esposo de su personaje.