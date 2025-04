Ap y Afp

Sábado 5 de abril de 2025, p. 8

Londres. La policía británica acusó ayer a Russell Brand de violación y agresión sexual tras una investigación de 18 meses iniciada cuando cuatro mujeres alegaron haber sido agredidas por el controvertido comediante.

Informó que Brand enfrenta un cargo de violación, uno de asalto indecente, uno de violación oral y dos de agresión sexual.

Los presuntos delitos involucran a cuatro mujeres y ocurrieron entre 1999 y 2005 en el centro de Londres y en la ciudad costera inglesa de Bournemouth.

La policía indicó que la investigación sigue abierta e instó a cualquier persona con información relevante a contactar a las autoridades.

En septiembre de 2023, los medios ingleses Channel Four y el Sunday Times publicaron acusaciones de cuatro mujeres que alegaban haber sido agredidas sexualmente o violadas por Brand. Las acusadoras no han sido identificadas.