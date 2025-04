▲ El disco Who Believes in Angels? se exhibe en Sister Ray Records, en el centro de Londres. Foto Afp

Sábado 5 de abril de 2025, p. 7

Londres. El músico, cantante y compositor inglés Elton John, cuyo nuevo álbum Who Believes in Angels? (¿Quién cree en los ángeles?) salió este viernes al mercado, calificó esta reciente creación como su trabajo más innovador desde 1970.

Este álbum marca un nuevo comienzo para mí , dijo el artista en una entrevista en la emisora británica Smooth Radio.

Es muy creativo, probablemente el álbum más innovador que he hecho desde los años setenta , añadió.

Who Believes in Angels? incluye, entre otras canciones, Never Too Late, inspirada en el documental del mismo nombre sobre su vida y su última gira internacional, dirigida por su esposo David Furnish.

El disco fue escrito y grabado en 20 días en octubre de 2023 en el estudio Sunset Sound, en Los Ángeles.

La producción llega después de que Elton John pusiera fin a sus conciertos en directo con una gira de despedida, que finalizó en Suecia en julio de 2023.

El álbum es el resultado de una colaboración con la cantante estadunidense Brandi Carlile y el productor Andrew Watt, en el que ha participado también el letrista Bernie Taupin, con quien Elton John trabaja desde hace tiempo.

En la grabación de las canciones, Elton John y Brandi Carlile estuvieron acompañados por músicos como Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, y el ex guitarrista de esta banda, Josh Klinghoffer.