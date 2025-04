Canales, ex del integrante del Real Madrid y ahora uno de los capitanes de Monterrey, habría cuestionado a Demichelis por el bajo rendimiento del equipo, el cual se encuentra por ahora fuera de la zona de clasificación directa.

Sergio Canales recibió atención médica por heridas que sufrió en la pierna izquierda al romper una puerta de cristal cuando ingresó al vestidor, tras la práctica en el centro de entrenamiento El Barrial. El jugador estuvo en reposo todo el día. El cuerpo médico valorará su evolución y participación en el partido del sábado 5 de abril (ante Chivas) , publicaron los Rayados cerca de la media noche del jueves. Respecto al conflicto con Demichelis, no hicieron ninguna mención.

Canales sostuvo una reunión con la directiva de Rayados y otra con el resto del equipo antes de la práctica de ayer para cerrar filas y expresar su intención de jugar hoy ante Chivas. No obstante, hasta el cierre de esta edición, el club no confirmó si el futbolista estaría listo.

Pongan el titular que quieran, están poniendo el de la discusión , dijo Demichelis a la prensa al salir el jueves del entrenamiento, al tiempo que intentó matizar el enfrentamiento que tuvo con Canales.

Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. En todo vestuario siempre hay intercambio, y yo no soy autoritario. A mí me gusta escuchar, me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones , apuntó.

Si bien Demichelis tuvo un buen desempeño cuando arribó a Monterrey a mitad del torneo pasado e incluso llevó al equipo a la final, ahora ha sufrido para mantener la regularidad del plantel.

Los Rayados son la cuarta nómina más costosa del futbol mexicano, con un valor de más de 80 millones de dólares, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt. Además de Canales tienen entre sus filas al también español Sergio Ramos, ex jugador del Real Madrid y quien presume un título del Mundo con España y dos Eurocopas.

No obstante, Monterrey hace unas semanas enfrentó un bochornoso episodio al ser eliminado en octavos de final de la Concachampions tras una derrota ante el Vancouver Whitecaps de la MLS.

El equipo regiomontano pareciera perfilarse hacia otro fracaso, pues se encuentra en el noveno puesto de la tabla general de la Liga Mx, por lo que está forzado a tener un cierre perfecto para conseguir la clasificación directa a la liguilla.