Estoy un poco acostumbrado a eso. He sido prácticamente un villano durante dos años. Cada pequeña cosa, si alguien puede decir algo negativo sobre mí, va a estar ahí afuera. Así que, sí. Ya no me importa.

La NBA informó que el gesto ocurrió en dos ocasiones, aunque pareció haber sucedido una vez más después de los tres triples que encestó, pero no se mostró en la transmisión de televisión del juego. Los Grizzlies juegan hoy ante Detroit.

Morant y otros jugadores de los Grizzlies han usado el gesto de la pistola numerosas veces esta temporada, incluyendo el juego del jueves por la noche en Miami. El jugador encestó un triple en el primer cuarto de ese juego, luego se giró hacia el ban-co de Memphis con su brazo izquierdo completamente extendido, su pulgar derecho apuntando al aire y sus dedos índice y medio juntos. Los otros gestos fueron similares, nuevamente dirigidos hacia sus compañeros de equipo de Memphis.