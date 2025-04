“El grado de dificultad que aprendí en Jalisco con Iván Bautista me ayudó a formar parte de ese equipo. Aunque llevo poco tiempo compitiendo para ellos, creo que voy por buen camino. Este año buscaré una buena participación en el Mundial de Singapur y poder asistir a Los Ángeles 2028 en busca de una medalla", añadió.

Se siente muy bien que te apoyen a pesar de todo. Los gritos de la gente fueron mi combustible y me siento muy agradecido por el respaldo que me hicieron sentir en todos mis saltos , compartió el deportista, quien hace un año decidió competir por los europeos.

▲ El clavadista mexicano, quien ahora compite por los españoles, avanzó a la final en la plataforma. Foto Adriana Díaz Reyes

Tomé la decisión por el consejo que me dieron algunas personas, incluido Germán Sánchez, quien me apoyaba en mis entrenamientos. Todos me dijeron que era una buena idea y la aproveché .

Al no haber competido por México a escala internacional, no tuvo problemas para cambiar de país.

Creo que una de las diferencias en cuanto al entrenamiento y preparación es que aquí entrenan muchas horas más y hacen más repeticiones de todos los saltos , añadió el competidor, quien logró su boleto a la final el próximo domingo.

El clavadista aún no recibe apoyo de las autoridades españolas, pero espera que, después de entregar los papeles necesarios en junio, pueda tener algún estímulo.

En tanto, el mexicano Kenny Zamudio, quien también avanzó a la final de plataforma, felicitó a Jorge por su desempeño.

Me pone muy contento que pueda competir en nuestra ciudad de nacimiento y que la gente lo haya apoyado tanto. Ya antes nos to-có compartir escenario por nuestro estado y hoy, aunque sea por países distintos, me da mucho gusto poder estar en la misma prueba .

Rodríguez presentó una lista de saltos de alto grado de dificultad y terminó en el sitio 11 con 385.30 puntos.

Después de la Copa del Mundo seguirá entrenando en Guadalajara, donde pule sus saltos para po-der vencer a sus anteriores compañeros de equipo.