Annie Ernaux

Periódico La Jornada

Sábado 5 de abril de 2025, p. 3

En vez de una biografía, que a menudo deja una impresión decepcionante por su carácter fáctico, he preferido la alianza de dos documentos personales: el álbum de fotos y el diario íntimo, una especie de fotodiario. Frente a las fotos de seres y lugares que han contado y siguen contando para mí de distintas maneras –en mi vida, en mi escritura–, he hecho figurar extractos de mi diario. Una forma de descubrir un espacio autobiográfico diferente, asociando así la realidad material, irrefutable, de las fotos (cuya sucesión hace historia dibujando una trayectoria social) y la realidad subjetiva del diario, con los sueños, las obsesiones, la expresión en bruto de los afectos y la revaluación constante de las vivencias pasadas.

31 de diciembre de 1999

Cae la noche sobre el siglo XX. Soy más sensible a esta última noche, a este último día gris que al primero por venir del XXI. No hay nada delante de nosotros; detrás, toda la historia. Hace un siglo, el 31 de diciembre de 1899, mi padre tenía dos meses y medio. Mis abuelos vivían a la luz de las velas en una casa con suelo de tierra.

3 de febrero de 1985

Muelles, fábrica, los suburbios al sol, ayer; casas amenazadas de derribo, tapicería , café , todo lo que me gusta, el decorado que me gusta. ¿Acaso no fue el primero, en el fondo?

23 de enero de 1998

El miércoles, en el RER, antes de dirigirme al Studio des Ursulines, me vi –me vi, realmente– con la mirada de mis 12 años: una mujer madura, elegante, muy instruida , que va a hablar en público en una sala de cine de París, ese lugar desconocido; una mujer a mil leguas de mi madre, una mujer extraña e intimidante, una mujer que no me gusta. Breves instantes en los que recorrí el camino inverso de la memoria: no de la adulta hacia la niña, sino de la niña hacia la adulta. Esa visión, más que nunca, me hizo sentir el abismo entre lo que era mi madre y lo que soy yo. Pero también entre la niña que fui y lo que soy. Esa niña habría rechazado como madre a la mujer que soy yo. Esa niña está, para siempre, del lado de mi madre. Yo soy una figura enemiga. La madre y esa niña están muertas; la niña, desde hace mucho más tiempo que la madre. En esa visión, subyace la comparación entre ambas mujeres, mi madre y la que soy yo ahora. Entre las dos, la mirada hostil, sin porvenir todavía, de una niña que fue yo (pero ¿qué quiere decir esa palabra?).

mayo de 2000