Sábado 5 de abril de 2025, p. 24

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó a su antecesora, Sandra Cuevas, de presionar a trabajadores de la alcaldía para cobrar derecho de piso y entregarle el dinero.

Luego de analizar un video en el que se escucha la voz de la ex funcionaria avisar que pasará por un pendiente, Rojo de la Vega aseguró que tras una investigación interna corroboró que el mensaje, enviado en enero pasado, es real.

Vecinas y vecinos de la Cuauhtémoc: desde el martes pasado, 1º de abril me han estado etiquetando desde muchas cuentas en distintas redes sociales. En un video donde se escuchaba en una nota de voz enviada presuntamente por la ex alcaldesa a trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc exigiéndoles la entrega de un pendiente.

En el video que difunde Rojo de la Vega en sus redes sociales, se escucha lo que al parecer es la voz de Cuevas: Querido Jave, buena noche, le escribe Sandra Cuevas y si me permite me gustaría ir a visitarlo para lo del pendiente, gracias .

La funcionaria aseguró que tras confirmar que el audio es real y fue enviado a principios de este año, presionando a los trabajadores de la alcaldía para hacer cobros de piso y reportarle ese dinero a Sandra Cuevas .