Ahora que sabemos que la dominación no tiene límites y que los estados se dedican a limpiar la escena del crimen para disimular los horrores, no podemos pensar que los derechos, las leyes y constituciones pueden servirnos para cuidar la vida, defendernos y confiar en que los gobernantes hagan algo por los pueblos. ¿Qué sentido tiene movilizarnos para defender derechos mientras los poderosos se los saltan cuando quieren?

Ahora que sabemos todo esto, y mucho más que día a día vamos descifrando a través de nuestras resistencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer?

De nada sirve mirar para otro lado, rezando para que la tormenta no nos pase por encima, con la vana esperanza de que sólo afecte a los que están apenas medio escalón debajo de nosotros. Esperar pasivamente que caigan primero los más débiles, las niñeces, los ancianos, los pueblos negros y originarios es absurdo, porque es sólo cuestión de tiempo para que la tormenta afecte a todos los que no somos parte del 1 por ciento más rico y poderoso.

En la década de 1970, por lo menos en Sudamérica, los rebeldes habíamos labrado un lema que sintetizaba los deseos de luchar por un cambio radical, por la revolución: “ser como el Che”. No era una línea ni un programa político, sino un modo de pararse ante la vida, algo que ahora nombramos como ética. En suma, una ética de vida que pasaba por poner el cuerpo, de darlo todo por cambiar este mundo.

Pasado más de medio siglo, siento que las preguntas son otras, en lo formal, aunque idénticas en su sentido profundo. ¿Estaremos a la altura de los padres y de las familias buscadoras de sus hijos desaparecidos? ¿Podremos seguir su ejemplo de firmeza implacable? ¿Estamos dispuestos, por lo menos, a acompañarlos en su tremendo caminar?

Años atrás en una Argentina donde la dignidad recibía el nombre de Madres de Plaza de Mayo, y de Abuelas de Plaza de Mayo, surgió un lema que decía Luche como una abuela , muchas veces acompañado por el rostro de Nora Cortiñas, que con más de 90 años nunca dejó de asistir a toda reunión o manifestación donde su sola presencia galvanizaba los ánimos y estimulaba las rebeldías.

Como señala un reciente comunicado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, quienes buscan no son silencio, son semilla . No es una utopía ni un deseo, sino una sencilla lectura de la realidad. La fenomenal insurrección argentina del 19 y 20 de diciembre de 2001, que agrietó el neoliberalismo, es hija de la resistencia de madres y abuelas. Sin ellas no habría habido ni memoria ni organización. Fueron escuela de miles de jóvenes que no se sometieron a la lógica de la derrota.

Esas manos que aran la tierra buscando parirán las dignidades que alumbrarán el futuro de generaciones que seguirán abriendo surcos de vida desafiando la indiferencia y el desprecio de los más.