Cuernavaca, Mor., La 56 Legislatura de Morelos exhortó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Édgar Antonio Maldonado Ceballos, a que subsane las deficiencias encontradas en la carpeta de investigación iniciada contra el diputado federal y ex gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y, ya corregidas, solicite una vez más el desafuero del ex futbolista.

▲ Cuauhtémoc Blanco, el día de la votación en San Lázaro sobre su procedía su desafuero. Foto María Luisa Severiano

Los legisladores pidieron que una vez enmendadas las deficiencias y omisiones de la pesquisa, la FGE solicite de nueva cuenta el desafuero del citado diputado para que pueda ser juzgado .