Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 4 de abril de 2025, p. 7

Un vehículo convencional está formado por entre 60 mil y 100 mil piezas y uno solo de sus componentes puede realizar de siete a nueve cruces fronterizos en el área comercial de América del Norte.

Tal es la complejidad con que se mueven los 406 mil 214 autos que Estados Unidos importó desde México durante los dos primeros meses de 2025, prácticamente 6 mil 885 por día, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La automotriz es la industria en la cual la administración del republicano Donald Trump concentró las medidas de liberación de su relación comercial con México, además de los aranceles de 25 por ciento ya anunciados en contra del acero y el aluminio.

Las exportaciones de la industria automotriz a Estados Unidos –desde vehículos terminados hasta autopartes– suman una quinta parte de las ventas de México al extranjero y generan un millón de empleos directos.

Ayer comenzaron a cobrarse cuotas adicionales de 25 por ciento a los vehículos que no se producen en Estados Unidos, y si bien hay un trato más benévolo a México y Canadá debido al T-MEC, la medida no deja de entorpecer al sector, sobre todo porque las nuevas reglas gravan las importaciones de autos con base en los componentes que lo integran y que no son de Estados Unidos. La pregunta es: ¿cómo determinar qué tan estadunidense es un auto?

De acuerdo con la Secretaría de Económica, entre 30 y 40 por ciento de los componentes de un auto concluido en Estados Unidos, provienen de México.