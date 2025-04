Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 4 de abril de 2025, p. 2

La estrategia de negociación con Estados Unidos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo funcionó y está funcionando . Muestra de ello es que, tras las medidas arancelarias de Donald Trump, México tiene un trato preferencial a diferencia de lo que ocurrió con otras economías en el mundo, aseveró el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard.

En la mañanera de ayer, al presentar una valoración de los anuncios hechos por el magnate el miércoles, Ebrard remarcó que la mandataria pidió a sus colaboradores que en las negociaciones con Washington se priorizara la protección de los empleos y a mantener el T-MEC.

Como el acuerdo comercial se preservará, se protegen más de 10 millones de empleos directamente relacionados , señaló el secretario ante la jefa del Ejecutivo en Palacio Nacional.

Existe un nuevo orden comercial, afirma Ebrard

Acentuó que tras las decisiones del líder de la Casa Blanca, el mundo entró en un nuevo orden comercial , en el que se ha extinguido el principio de la Organización Mundial de Comercio referente a arancel de nación más favorecida (tarifa normal aplicada a las importaciones sin discriminación entre países).

Remarcó que no se puede no dar por sentado el que se haya mantenido la vigencia del acuerdo comercial de América del Norte, pues de los 14 tratados de libre comercio que Estados Unidos tiene vigentes –que incluyen a 20 países–, el único en el que no se aplicarán tarifas es el que mantiene con México y Canadá.

“Ese es un logro mayor, cuando empezó esto, hace muy poco, (se decía) que no iba a haber ninguna excepción (…) En un nuevo orden comercial fundado en tarifas es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio. Si no hubiéramos logrado esto, la pregunta de ustedes sería: ‘¿qué pasó con el tratado?’ El acuerdo establece condiciones de libre comercio con una tarifa cero.”