ice János Kis(JK) que los tres coautores –György Márkus (GM), György Bence (GB) y él– de How is Critical Theory Possible? (Brill, 2022)– consideraron la idea general de una teoría económica crítica (TEC) de Marx (Mx) fructífera y atractiva. Nuestro juicio fue, dice, que al incrustar la TEC en el marco más amplio de la teoría crítica (TC), Marx (Mx) pudo hacer preguntas de gran importancia teórica y práctica. También pensamos, añade, que algunas de sus respuestas probaron su validez a largo plazo, por ejemplo, la teoría de la falsa conciencia, el fetichismo de las mercancías (M), la reificación y la alienación, y que sus teorías de la reproducción capitalista y del desempleo probaron ser lúcidas. Al mismo tiempo, añade, teníamos dudas sobre otras respuestas que veíamos equivocadas, lo que amenazaba la corrección de su TEC como un todo. Markus, Kis y Bence (MKB) empezaron analizando las dos visiones, contradictorias entre sí, sobre el concepto de VU en Mx. Kis lo resume así: Mx pensaba que el rol general de la economía como subsistema podía ser descrito en términos puramente naturales: que la economía (Ec) identificaría los bienes N ( sic) que tienen VU y distribuiría los recursos disponibles entre sectores. La visión de Mx era que tanto las necesidades (N) como los costos podrían determinarse en términos puramente naturales o técnicos. Creía, por tanto, que un sistema social cuyo subsistema Ec está separado de otros subsistemas, marca una fuerte línea de separación entre las relaciones puramente naturales entre SH y cosas, que caracterizan la economía, y las relaciones sociales que ligan a los individuos entre ellos y que están reguladas por subsistemas no económicos. Sin embargo, Mx tenía claro que ningún sistema económico había hecho esta separación de manera plena y consistente y que si bien el CPL fue el primer sistema que logró algún tipo de divorcio entre la economía y la sociedad, no lo había hecho de manera apropiada. Al dividir el control de los recursos productivos entre miríadas de propietarios privados, dejó la tarea de identificar el conjunto de bienes N y distribuir los recursos entre ramas económicas al mercado, el cual no identifica N, sino demanda efectiva. Tampoco identifica recursos directamente: para sus propósitos, los recursos son capital-en-busca-de-ganancias y trabajo-en-busca-de-salarios. Los costos de producción consisten en gastos en trabajo vivo y muerto , pero los precios de mercado no son estrictamente proporcionales a los gastos ‘laborales’ por tres razones: 1) los precios de mercado fluctúan constantemente y no hay manera de establecer el punto en que las relaciones entre los precios de dos bienes corresponden al trabajo incorporado en ellos; 2) ese punto no existe, porque el componente ganancia del precio sistemáticamente diverge del componente de plusvalor del valor de los bienes, porque el capital se mueve hacia donde pueda obtener la mayor tasa de ganancia, y este movimiento resulta en la perecuación de la tasa de ganancia; 3) por último, los propietarios de la tierra y otros recursos naturales son capaces de cosechar renta por permitir acceso a estos recursos, y nada corresponde a la renta en el valor medido en términos de trabajo.