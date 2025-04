S

onriente, pero cautelosa, la presidenta Sheinbaum reconoció al salvaje de la Casa Blanca por no imponer aranceles adicionales a nuestro país, en el entendido de que si había algo más para México, también teníamos algunos otros planteamientos , es decir, los anunciados cuan desconocidos planes de la A a la Z, a menos que entre ellos se cuente el dado a conocer ayer, que no es otro que el relativo al fortalecimiento de la economía nacional y el bienestar del pueblo .

Dijo la mandataria que en el caso de nuestro país no hay aranceles adicionales y eso es bueno, aunque algunos no quieran reconocerlo. Tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno mexicano y el estadunidense, que se basa en el respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, y eso ha permitido que México no tenga aranceles adicionales. Peroooo, tenemos todavía dos decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no sólo para México y Canadá .

La presidenta Sheinbaum se abstuvo de encender fuegos artificiales para celebrar el “trato preferencial que permitió a México librarla en la raya (aunque ya tiene encima los citados aranceles que complicarán el comercio bilateral), pero es notorio que nuestro país no tiene intención de cortar el cordón umbilical, es decir, se aferra al T-MEC (cuyos términos deberán revisarse a corto plazo), porque “la relación comercial y la integración económica que tenemos con Estados Unidos es fundamental… Somos vecinos, tenemos la responsabilidad de colaborar y coordinarnos”.

Así, la presidenta Sheinbaum parece tirar por la borda el anuncio que ella misma hizo semanas atrás ( hay que hacer una evaluación muy importante de la diversificación geográfica de la economía mexicana; tenemos que reorientar la visión ) y decide mantener la política de todos los huevos en la misma canasta, a pesar de que nuestro país tiene un enorme abanico de posibilidades en materia de comercio exterior.