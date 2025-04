C

umple la presidenta Sheinbaum medio año en el gobierno. ¿Cómo calificas su desempeño? Este es el tema del sondeo en redes sociales de esta semana. Los resultados aparecen en tres gráficas.

Metodología

Participaron 6 mil 803 personas. De X (antes Twitter) 2 mil 267; Facebook, 298; de El Foro México, mil 28; de Instagram, 331; de Threads, 334, y de YouTube, 2 mil 545. Utilizamos la app SurveyMonkey. Enseguida, algunas opiniones de los participantes.

Twitter

El presidente AMLO lo dijo mejor que nadie; Claudia es lo mejor que le pudo pasar a México en estos momentos.

@Isabelmg2 /Puebla

Con mayúsculas ha cumplido en todos los campos mencionados, es profesional, preparada, equilibrada, nada fresa, es PUEBLO. Mi presidenta gracias.

@patiatticus /Monterrey

No en balde tiene una aprobación mayor a 80 por ciento, lo que significa que todas sus políticas han permeado a toda la población, en especial a las mujeres indígenas. Con ella está asegurado el segundo piso de la 4T, así como el legado de AMLO con su propio sello.

@HildaSa04149435/Guadalajara

Facebook

El combate a la violencia se ha visto complicado, porque el contrabando de armas no se detiene por parte de Estados Unidos.

Ramón Larrauri Torroella/Toluca

Uno de los puntos débiles del gobierno es la burocracia, especialmente la del IMSS de Puebla. No es justo que la gente tenga que formarse en la calle a las 4 de la mañana para sacar cita. No necesitamos Tren Maya cuando no hay clínicas suficientes con personal calificado.

Jorge Alveláis/Puebla

Conduce el país excelentemente y con resultados, las encuestas lo demuestran.

Francisco Isidoro Pacheco/Estado de México