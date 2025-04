Respalda salida ante problema de aranceles

E

l valor de la política: en la crisis arancelaria, el liderazgo de Claudia Sheinbaum abrió opciones que benefician al país, con el respaldo de una gran mayoría de los ciudadanos y ejerciendo la buena política: las razones, el diálogo y la negociación.

En las brechas abiertas al cerco arancelario se hizo viable que el T-MEC siga aportando al crecimiento urgente del país, y a la vez, se llama en los 18 programas y acciones a activar la capacidad productiva de la nación.

El México privado y el México social: así, los sectores industriales, las regiones y las poblaciones asociados al T-MEC podrán, con ajustes, beneficiarse, en ese triángulo invertido de ciudades norteñas, del Bajío y del centro.

Y también se da cabida a una mayoría muy plural en varios de los 18 puntos que llaman a la movilización productiva de este México inmenso. Destacan la autosuficiencia alimentaria, la industrialización para el mercado interno, el fomento de las micro y pequeñas empresas, los salarios al alza y los programas de bienestar.

El plan para un país plural: ahí radica una posibilidad que el neoliberalismo sepultó como combate a la pobreza . Que regiones y poblaciones movilicen sus recursos, poblaciones y culturas económicas. Que se desplieguen, con el apoyo del Estado, como fuerza productiva. Así, el Plan México será la gran movilización productiva de todos.

Carlos San Juan Victoria

Museo de Oaxaca no le ha pagado sus servicios

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca:

Infructuosamente llevo cinco años de buscar que la asociación civil Amigos del MACO me pague 28 mil pesos de honorarios por los siguientes servicios profesionales que realicé para el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca: una investigación de campo (febrero de 2019) para el catálogo del proyecto multinacional Bajo la bóveda azul cobalto; el taller intensivo de 20 horas La escritura como cuidado de uno mismo: ¿Por qué escribir biografías y autobiografías? , y la conferencia Rufino Tamayo y su conciencia de sí mismo; ambas actividades fueron impartidas en la sede del MACO en noviembre de 2020. De todo lo anterior no se firmó contrato alguno, pero hay muchas pruebas y decenas de testigos.

Angustiada por la falta de liquidez económica en que me hallo tras una reciente cirugía mayor de columna y debido a que requiero muchas sesiones de hidroterapia que yo debo costear, vía Facebook, el 13 de febrero le escribí una carta abierta al secretario Flavio Sosa en la que le expuse lo antes descrito. Su respuesta telefónica fue que la deuda debe resolverla Amigos del MACO, ya que la administración del recinto era competencia expresa de esa la asociación.

Lamentablemente, en 2023 por razones laborales el museo fue cerrado de manera violenta. No obstante, Rubén Leyva, Luis Zárate, José Villalobos, Mayela Audelo Holm y José Luis Bustamante del Valle conocen muy bien los trámites que he realizado para que la asociación civil por ellos integrada me pague mis honorarios.

Por favor, gobernador, necesito su apoyo para que la asociación civil responda con ética a su deuda conmigo: ¡Amigos del MACO administraba fondos públicos!