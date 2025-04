Liliana Meza, líder del colectivo, declaró que es evidente que la fiscalía busca subestimar el caso. Calificó de muy grave que la institución asegure que el atentado no tiene relación con las labores de buscadora de González, o por su papel como representante de un conjunto de comerciantes del centro histórico de esa capital.

Nos están matando por buscar a quienes nos arrebataron. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas más deben caer antes de que las autoridades entiendan que no pedimos lo imposible, sino lo justo? Exigimos que su caso no quede en el olvido, que no se le dé carpetazo, que se esclarezca, que se haga justicia y que los responsables paguen , demandaron.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades de Jalisco a realizar una investigación exhaustiva, expedita, diligente, con enfoque de género y en apego a los más altos estándares de derechos humanos

Es fundamental, subrayó, que se tomen en cuenta todas las líneas de investigación, incluyendo el hecho de que González Murillo formaba parte activa de un colectivo de búsqueda desde septiembre de 2024, fecha en que desapareció su hermano Jaime.

El órgano también exhortó a brindar la protección preventiva necesaria a los familiares inmediatos de Teresa González para evitar que ocurran situaciones que vulneren su seguridad y sus derechos.

Con información de la Redacción