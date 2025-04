Mireya Cuéllar y Julieta Martínez

La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Viernes 4 de abril de 2025, p. 29

Tijuana, BC., La inestabilidad que inició con el segundo mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y la guerra comercial que desató al imponer aranceles ya tuvo efectos en Baja California, donde se reportan 17 mil empleos menos, entre los perdidos y los no creados por la espera en que se encuentran 10 empresas que decidieron suspender la ampliación de sus plantas, en una entidad donde 28 por ciento de la población económicamente activa (PEA) vive de la manufactura, expuso el secretario de Economía de Baja California, Kurt Honold Morales.

En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Roberto Lyle Fritch, afirmó que las exportaciones han caído 30 por ciento, mientras el titular del Consejo Agrícola de Baja California, Walberto Solorio Meza, reportó que el sector agroindustrial tuvo pérdidas durante los días que estuvieron vigentes los aranceles de 25 por ciento, antes de que el mandatario estadunidense diera un respiro a México.

La relación comercial y turística con el vecino país no sólo impacta a Tijuana, Playas de Rosarito y Mexicali, sino también el sur, donde San Quintín es un centro productor de toda una gama de hortalizas y frutos rojos destinados al mercado estadunidense.

Kurt Honold reconoció que puede que les vaya poquito mal a algunas empresas que trabajan con productos o insumos que vienen de China, porque tendrán que pagar los aranceles correspondientes.

Ahorita estamos trabajando con ellos y buscando un proveedor nacional que los pueda sustituir después de que termine la negociación con Donald Trump.

Mencionó que hay productos sensibles como el aluminio, el acero y los textiles donde hemos visto que se ha enfocado el comercio de Estados Unidos .

El funcionario admitió que 10 empresas aplazaron sus proyectos de ampliación en Baja California. No perdieron interés en venir a México; más bien están en espera en lo que se decide (la imposición de aranceles). No son muchas y otras ya están invirtiendo. Por ejemplo, Toyota y Kenworth siguen con las expansiones que anunciaron y no veo que las vayan a parar .

Aseguró que “mientras más días pasan más nos están diciendo: ‘Oye, necesito ver cómo voy a allegarme energía eléctrica’, ‘necesito un permiso de construcción, ¿con quién lo veo?’”, pues la dependencia que Honold encabeza es el enlace entre los inversionistas inversiones y las autoridades municipales.