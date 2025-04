Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 4 de abril de 2025, p. 9

Madrid. El artista estadunidense Bruce Springsteen publica Tracks II: The Lost Albums, siete álbumes inéditos grabados entre 1983 y 2018 con un total de 83 canciones.

The Lost Albums verá la luz el próximo 27 de junio, pero viene adelantado por el sencillo Rain in the River, que ya está disponible. Los discos se pueden adquirir en una caja de edición limitada con nueve vinilos o siete cedés.

Concretamente, esta caja inédita incluye una banda sonora para un filme que nunca se hizo en el disco Faithless, música country con pedal steel en Somewhere North ofNashville, historias fronterizas en Inyo, el sonido de orquesta noir de mediados de siglo en Twilight Hours, exploraciones lo-fi de la época entre los míticos discos Nebraska y Born in the USA en LA Garage Sessions 83 y todo el material que no vio la luz hasta ahora de Streets of Philadelphia Sessions.