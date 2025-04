En la producción de su gira mundial no hubo columpio de media Luna donde pendularse sobre el escenario. Tampoco contó con la larga pasarela escénica para estar más cerca de su público ni otras parafernalias como fuegos artificiales, pero Olivia Rodrigo se tiró de la cuerda floja de la pantalla y deschongó lo mismo a niñas de 8 y 10 años, adolescentes desenfadadados que a adultos en edad productiva que acompañaron a sus crios. Ángela, de 12 años, dijo: grité mucho, canté mucho y muy fuerte. Es mi artista favorita. ¡Me encantó! . Mientras Alan, adolescente de 16 años expresó: para mí ella es la mejor . Por otro lado la niña de 8 años, Vania, mencionó: la escucho desde toda mi vida .

La respuesta del público no se hizo esperar al escuchar las palabras de la estrella de la noche. Cuando sus fanáticos tomaron conciencia de que Olivia estaba sobre el escenario no hubo regreso y, lo que fue mejor, ni deseo de regresar durante 90 fluidos minutos. Todos se entregaron a esos ásperos y rudos sonidos con voz satinada, que por más que se esforzó por disfrazarla de troyana, la acidez era únicamente una aparente indefensión, a Olivia Rodrigo únicamente se le descubrió su lado radiante.

¡En verdad me gusta la Ciudad de México! Ayer la exploré. Comí tacos, estuve en la casa de Frida Kahlo y fui a la lucha libre, donde usan máscaras, mencionó la joven californiana de 22 años, quien vestía un atuendo de blusa plateada, pantalones cortos negros de piel adornados por un cinturón con una gran hebilla, medias de red y unas botas de Dr. Martens altas hasta la rodilla y con plataforma.

Olivia Rodrigo al piano; demostrando que no hay nada más seductor que ver a alguien tocando la guitarra; con su narrativa musical a veces teatral, gesticular, pantomima y con mucho arrastre. Muchos ovarios. Olivia Rodrigo en blanco y negro sobre el escenario y toda ella en morado en las pantallas. Olivia Rodrigo haciendo chillar la guitarra y haciendo un duelo de cuerdas con una de sus dos guitarristas, mientras la bajista, la tecladista y la baterista acompañaban el dueto que colocó al público en un estado de fascinante hervor.

“Este es el mejor show de mi pinche vida”, dice Oliva.

Aplausos, coros y gritos revira el público.

Me han dicho que el público en México es ruidoso , provoca la cantante californiana.

Una ensordecedora y dulce gritería proveniente de 65 mil fanáticas y fanáticos deja a Olivia impresionada y con la boca abierta.

Olivia con tres actos, cada uno con un puñado de cuatro canciones y propuestas diferentes, y esforzándose por hablar español: que hermosa audiencia y los amo mucho , hechizó al público que disfrutó cada copla y cada movimiento de la artista.

Donde sobresalieron temas como Ballard of a Homeschooled Girl, Vampire, Drivers License, Traitor, Happier, Pretty Isn’t Pretty, Brutal y All-American Bitch.

Mención aparte fue el tema Enough for You, donde Olivia narró: esta canción la escribí a los 17 años cuando era una niña triste, donde tenía el corazón roto y era muy insegura. Quien diría que esa niña de 17 años con el corazón roto estaría cantando hoy en este estadio lleno en la Ciudad de México. Gracias por ayudarme a que el sueño se haya cumplido .

Un delirante y disparatado concierto concluyó con lluvia de estrellas de papel moradas, que los asistentes se esforzaron por atrapar.