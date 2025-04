Ernesto Yáñez

¿Qué camino sigue para una banda considerada una de las mejores de la historia del rock chileno y que ha llenado cualquier cantidad de recintos en su regreso a los escenarios? La respuesta: reinventarse, musicalmente hablando, pero sin perder su sello, y trasladar toda esa energía a un ambiente más íntimo y acústico. Esa empresa es en la que Los Bunkers se embarcaron a finales de 2024 y plasmaron en el concierto MTV Unplugged y cuya grabación quedó a cargo del cineasta Pablo Larraín.

Después de su vuelta a los escenarios en 2023 tras casi una década de pausa artística para dedicarse a otros proyectos musicales, los hermanos Álvaro y Gonzalo López, Francisco y Mauricio Durán y su nueva baterista, Natalia Pérez, Cancamusa, ofrecieron ante 3 mil asistentes al Teatro Metropólitan un concierto de corte más personal e íntimo, con público de todos los rangos de edad que de principio a fin demostró su cariño y admiración a la agrupación.

Dos minutos después de las 20:30 horas, el telón se abrió y con los acordes de No me hables de sufrir, la banda comenzó una velada que dio pie a un recorrido de muchos de sus éxitos musicales en versión acústica, seguido de Yo sembré mis penas de amor en tu jardín. Tras esos dos primeros temas, la banda realizó una pequeña pausa para saludar al público, agradecer su asistencia y luego tocar Las cosas que cambié y dejé por ti, Bajo los árboles, para hacer un primer homenaje a Silvio Rodríguez e interpretar El necio, que arrancó la primera gran ovación de la audiencia.

Homenaje a la canción andina

Con la interpretación de Calles de Talcahuano, de su último disco, el concierto pasó a tener un ritmo de música andina, con gran presencia del bombo, charango, cuatro venezolano y tiple, que se extendió con Canción para mañana, Al final de este viaje en la vida y La exiliada del Sur, con la que rindieron tributo a un pilar de la música popular de su país: Violeta Parra.

El concierto volvió a su senda rock con Me muelen a palos, un tema que no suelen tocar en vivo, pero que fue agradecido por los asistentes con una larga ovación y pasar así a Entre mis brazos y Rey, donde Cancamusa hizo gala de su gran voz al cantar el estribillo. La influencia de Los Beatles y en particular de Paul McCartney se hizo presente cuando tocaron Let ‘Em In, que fue bien recibida por el público, que aplaudió la interpretación y los pasos de baile del vocalista Álvaro López.