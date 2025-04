Periódico La Jornada

Viernes 4 de abril de 2025, p. 24

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que consideraría un arreglo por TikTok en el que Pekín apruebe la venta de la aplicación de videos cortos a cambio de un alivio de los aranceles estadunidenses a las importaciones chinas. Trump dijo que un acuerdo sobre Tiktok está cerca, con múltiples inversores involucrados. La fecha límite es el 5 de abril para encontrar un comprador no chino bajo la amenaza de ser prohibida en Estados Unidos. Según el New York Times, el gigante Amazon ha presentado una oferta de adquisición de última hora por la totalidad de TikTok. Hasta la fecha, ByteDance no ha aceptado oficialmente el principio de una venta y tampoco lo ha hecho el gobierno chino.