Por otro lado, el tres veces campeón de la Liga Mx con el conjunto universitario (Clausura y Apertura 2004, y Apertura 2009) aplaudió la llegada de su ex compañe-ro Efraín Juárez al banquillo felino, pues consideró que el mejor técni-co para un equipo es alguien que entienda bien su ideología.

A decir del ex jugador auriazul David Toledo, la casa de la escua-dra felina perdió un poco de su esencia con la llegada en enero pasado del conjunto cementero, que dejó el estadio Ciudad de los Depor-tes por problemas con la actual administración.

Me parece una buena decisión y una excelente oportunidad para Efraín, fue mi compañero, compartimos cancha y me parece que está muy bien preparado para asumir el reto, hay que darle tiempo, está haciendo bien las cosas, los resultados no han sido tan negativos, y el club también puede sacar bastante provecho con su llegada, pues los jugadores se identifican más con alguien que conoce bien al equipo , apuntó.

Asimismo, celebró que Pumas haya rescatado el empate (1-1) ante el Vancouver Whitecaps en la ida de cuartos de final del torneo de la Concacaf, disputada el pasado miércoles en tierras canadienses, lo cual, le da una ligera ventaja de cara al duelo de vuelta de la próxima semana en el estadio Olímpico Universitario.

Es un resultado muy bueno, con este formato el gol de visita beneficia muchísimo y obliga también al equipo rival a proponer y buscar el resultado, ahí es donde Pumas puede aprovechar esa ventaja, que, aunque es mínima, ayuda bastante.

Finalmente, confió en que, bajo las órdenes de Juárez, el plantel podrá trascender tanto en la Concachampions como en la Liga Mx.