Turner también afirmó que esperaba consecuencias por su decisión. Probablemente, al menos por un momento, me destrozará la vida. No creo que me resulte fácil ir a torneos de esgrima de ahora en adelante ni entrenar. Es muy difícil para mí hacer esto , agregó.

Las acciones de Turner recibieron elogios de la leyenda del tenis Martina Navratilova, quien compartió el video de su protesta en redes sociales, mientras otros usuarios condenaron su decisión al considerarla discriminatoria.

Soy mujer y él es un hombre

“Cuando lo hice, miré al árbitro y le dije: ‘Lo siento. No puedo hacer esto. Soy mujer y él un hombre, este es un torneo femenino y no voy a combatir contra este individuo. Redmond no me escuchó, se acercó y pensó que podría estar lastimada o que no entendía lo que estaba pasando. Me preguntó: ‘¿Estás bien?’ Y le dije: ‘Lo siento. Te quiero y te respeto mucho, pero no voy a combatir contigo’.’’

En una declaración a Fox News, la federación de esgrima afirmó que su política para atletas no binarios “se diseñó para ampliar el acceso al deporte y crear espacios inclusivos y seguros. Respetamos los puntos de vista de todas las partes y animamos a nuestros miembros a que sigan compartiéndolos con nosotros a medida que el tema evoluciona. Es importante que la comunidad de la esgrima participe en este diálogo.

Pero esperamos que esta conversación se lleve a cabo con respeto, ya sea en nuestros torneos o en los espacios en línea. El camino al progreso es mediante un diálo-go respetuoso , agregó.

USA Fencing declaró a Newsweek que la descalificación de Turner no se debió a ninguna declaración personal , sino al resultado directo de su decisión de no combatir contra una oponente elegible , en violación de las normas de la federación que exigen la descalificación.