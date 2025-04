Adriana Díaz Reyes

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 4 de abril de 2025, p. a10

Guadalajara, Jal., Tras ejecutar su segundo y tercer saltos en la fase preliminar del trampolín de tres metros, Osmar Olvera cambió su expresión. Recibir calificaciones desde 2 hasta 4.5 no estaba en los planes del doble medallista olímpico, quien soñaba con brillar en el primer día de actividades en la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara.

Lástima que no les pude dar la competencia que quería; no puedo mentir, obviamente se sentía la presión y no estoy conforme con mi desempeño , confesó el capitalino, quien no logró avanzar a la final, a la que sí accedieron sus compatriotas Juan Celaya y David Vázquez.

Olvera llegó como favorito a la justa tapatía y, aunque logró remontar y ubicarse en el décimo sitio, de 12 que avanzan, no podrá disputar las medallas, pues sólo dos atletas por país pueden clasificar.

Así es el deporte. No es lo que esperábamos como equipo, pero hay que seguir dándole alegría a los aficionados. Lo que le pasó a Osmar pudo sucedernos a cualquiera, así que debemos apoyarlo en las dos pruebas que le restan , dijo Celaya.

Aunque erró uno de sus saltos, Juan logró recuperarse para conseguir una puntuación de 406.50 (6). Vázquez, campeón mundial juvenil obtuvo 394.10 (8), mientras Osmar sumó 383.50.

La verdad no esperaba avanzar, porque estoy más acostumbrado a competir con los juveniles. Mi festejo de hoy es doble porque soy de Jalisco y pude darle una alegría a todos los que me conocen , compartió Vázquez, de 17 años de edad y discípulo de Iván Bautista.

Sobre la nueva Federación de Clavados, los competidores se mostraron optimistas y a la espera de un mayor respaldo en su camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lo mejor de todo es que ya podemos usar nuestros uniformes, la bandera y cantar el Himno en caso de ganar , finalizó Meme Celaya.

Escaso público

Con las gradas del Centro Acuático Metropolitano a la mitad de su capacidad, Alejandra Estudillo demostró el crecimiento que ha tenido desde que se mudó a Estados Unidos a entrenar y estudiar.