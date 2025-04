Reyes Martínez Torrijos

Viernes 4 de abril de 2025, p. 5

El Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo (FMDRFK) difundió ayer un comunicado en el que rechaza los dichos de la promotora cultural Hilda Trujillo quien denuncia un supuesto robo de piezas del acervo que resguarda esa instancia.

Sin mencionar el nombre de ella en el documento, el Fideicomiso asegura que la acusación es infundada, errónea y carece de evidencia verificable. No presentan hechos ni documentos que pueden sostenerse bajo análisis jurídico o museológico serio .

Trujillo repartió el miércoles a algunos medios de comunicación un documento donde denunció, de nueva cuenta como lo ha hecho los recientes años, la desaparición de obras de las colecciones Diego Rivera y Frida Kahlo, entre ellas algunas de la pintora, así como la “inexplicable ubicación“ de varias de estas piezas en colecciones privadas, y el extravío de páginas de El Diario de la artista.

El FMDRFK afirma que “la persona que hoy realiza estas acusaciones nunca presentó denuncia formal alguna durante su vínculo profesional con el Fideicomiso. Al contrario, su contrato fue concluido al detectarse irregularidades en su administración y beneficiar a terceros con el patrimonio en resguardo (…) Esta situación se está atendiendo por los canales legales e institucionales conducentes siguiendo su debido proceso”.

Quien durante 18 años fue directora de los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul es la actual encargada de Cultura en la alcaldía Coyoacán, encabezada por Giovani Gutiérrez, postulado para el puesto por la alianza PAN, PRI, PRD.

En su respuesta a la posición del Fideicomiso, Trujillo explicó en entrevista con La Jornada que si bien siempre ha hecho pública su denuncia, para escribir el texto que difundió el miércoles se tardó cuatro años.

Una parte de ese documento, dijo, lo entregó hace dos años al Banco de México (instancia ante la que está inscrita el Fideicomiso), “tengo los acuses. La otra, condensada, la tienen desde hace 10 días. Acabé este documento hace tres semanas.

No hay una afirmación en mi documento que no tenga prueba. Que no denuncié, dicen, pero como institución ellos debían ir al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y denunciar, a la Procuraduría General de la República o a la fiscalía. A mí me tocaba decírselos.