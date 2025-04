“Es un caso muy raro en la historia del arte, no sólo en México. No tenemos conocimiento de otras parejas de artistas que crean simultáneamente sobre la misma pieza. En la historia de la etiología internacional somos un caso de freaks. Ha sido un juego lúdico ante la vida.”

En entrevista con La Jornada, Lara explicó: “hemos llamado a nuestra siamesitud una suerte de conjuro alquímico de dualidad en el que realmente las cosas se han ido saliendo de una manera muy natural. No lo propusimos per se. Un día nos dimos cuenta de que estábamos absolutamente siamestizados, que los intereses artísticos, estéticos, culturales y humanos estaban compartidos. Que era una especie de juego en que el balón iba y venía de uno al otro. Aquello, pues, se volvió un ritual, una especie de danza, de fiesta, un juego serio, pero al fin y al cabo impregnado por un espíritu lúdico que se ha mantenido 40 años.

En los principios de su carrera la obra de Los Siameses se relacionó con el movimiento del neomexicanismo. Para Lara, hemos sido unos artistas extraños, unos seres inclasificables porque no somos exclusivamente pintores, ni grabadores. Nos ha importado mucho el vínculo entre todas las disciplinas, pero además no estamos casados con una manera de proceder. Podemos pasar sin problema de las abstracción a la figuración, del formato minúsculo que cabe en la palma de la mano, al mural gigantesco. Ha sido una lucha por romper los cartabones, las reglas, por salirnos de la norma. Al hacer esto no somos clasificables en ninguna tendencia .

Según Guerrero, a muchas personas les gusta clasificar, enmarcar; sin embargo, así no es la vida. Para nosotros el trabajo artístico es una aventura de descubrimiento personal, de cambio y transformación. Eso de clasificar te ubica en una etapa. Al final se nos hace muy conservador y algo muy cuadrado . Lara interviene: Somos la otra cara de lo más comercial; sin embargo, estamos en el mismo concierto del arte contemporáneo, en que justamente manifestamos el sentir de una época .

No obstante ser la otra cara , Los Siameses logran un arte muy comprensible. No hay nada más difícil en esta vida que traducir la enorme complejidad intelectual en la filosofía, la estética, la ética, la antropología, la sociología, la teoría del conocimiento, la epistemología, en algo agradable que llegue al corazón de los demás. Ese es el gran reto. Partir de lo complejo para llegar a un planteamiento que no lo parezca. No es el diálogo por el diálogo. En el reflejo del otro encuentras el significado. Hacemos un arte contemporáneo en el que combinamos lo intelectual aunque a través de la emoción , coinciden Lara y Guerrero.

En cuatro décadas han visto muchos cambios en su quehacer. Lara recuerda que el arte es una rueda que constantemente se desplaza aunque a veces se regresa al mismo punto. Sin embargo, el arte verdadero, el que te pica en el alma, te quita el sueño, te altera y te pone la piel chinita, trátese en el cine, la literatura o las artes visuales, ese te cambia para toda la vida . Además, el arte que te maravilla, te cautiva, está en todas las épocas. A veces es el único bálsamo para soportar la realidad .

La exposición Bipolaridad visual será inaugurada el jueves 10, a las 19 horas. en el Museo del Estanquillo. Colecciones Carlos Monsiváis, en Isabel La Católica 26, Centro Histórico.