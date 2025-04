La presidencia de la mesa directiva remitió la notificación judicial a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cuyos integrantes, ayer en reunión privada, conocieron el planteamiento de la lideresa de Morena Xóchitl Bravo para votar en el pleno un acuerdo en el que ”nos vamos a mantener en la misma ruta; nosotros los diputados vamos a seguir defendiendo el Bosque de Chapultepec hasta las últimas consecuencias, no vamos a ceder ni un solo centímetro para que se construya en el bosque”.

En la sentencia se apercibe a los legisladores, como autoridades responsables, que de no cumplir les será impuesta a cada uno una multa equivalente a 50 veces la unidad de medida y actualización, equivalente a 5 mil 657 pesos, y si el plazo transcurre sin cumplir la resolución, se procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y consignarlo ante el juez de distrito , según la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El juez cuarto de distrito en materia administrativa desechó el recurso de queja que presentó el Congreso de la Ciudad de México para no realizar el cambio de uso de suelo al predio de Montes Apalaches 525, ubicado en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, considerado área natural protegida y con valor ambiental, por el de habitacional a favor de la inmobiliaria Trepi, SA.

El acuerdo votado por el pleno se turnará a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que remita la decisión del órgano legislativo al juez cuarto de distrito. Pueden decir que si no se acata destitúyanse, y no pasa absolutamente nada; nosotros tenemos compromiso con la ciudad y, como dijimos en diciembre, vamos a defender el bosque , reiteró Bravo.

Expuso que de origen está mal la sentencia porque nos está ordenando, el Poder Judicial, que hagamos un uso de suelo que no existe, pero aparte nos pide que nosotros lo modifiquemos, que le digamos a la Seduvi que lo cambie; entonces, no podemos votar algo que no existe, de origen está mal. Estamos revisando con el área jurídica, pero vamos a votar en el pleno, y ahí cada quien emitirá su opinión .

El caso data de 1992

El también legislador de Morena Paulo García recordó que se trata de un litigio de más de tres décadas, y dijo que cada diputado votará en conciencia; además, llamó a la ciudadanía a que defendamos las áreas verdes de la ciudad para que prive el sentido común; es lamentable que se quiera llegar al extremo para defender los intereses inmobiliarios .

El caso Montes Apalaches comenzó en 1992, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal expropió el predio. Desde entonces, la inmobiliaria Trepi ha interpuesto diversos juicios.

Mientras el área jurídica de la Asamblea Legislativa señaló en 2013 que había un segundo propietario, la inmobiliaria Trepi sólo acreditaba la propiedad de 53.125 por ciento de 4 mil 799.99 metros cuadrados, es decir, 2 mil 550 metros cuadrados.