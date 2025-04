C

omo cada primavera, el florecer de los ciruelos marca la llegada de una anhelada época en Nueva York, poniendo fin al crudo invierno que se vive en esta región del mundo. Central Park, así como todos los parques y jardines en esa enorme ciudad, se iluminan de un hermoso color rosado, que indica el inicio de una de las mejores estaciones del año en la gran manzana.

Pareciera que en esta ocasión las cosas serán distintas. Los analistas económicos señalan que esta temporada no será de gran bonanza como en años anteriores, los rumores de una fuerte recesión siguen creciendo por todo Estados Unidos (EU). En noticiarios se habla de la guerra arancelaria, la creciente inflación, así como de las nuevas políticas de Donald Trump, que parecen contrarias al bienestar de los estadunidenses. Mientras, en las calles, los discursos no son tan sofisticados, pero se sienten los efectos de las nuevas reformas que el presidente está imponiendo. Los padres de familia hablan de lo encarecido de la vida, de que ahora no les alcanza para mucho y tendrán que buscar alternativas, como las despensas que brindan las organizaciones e iglesias, que tanto ayudan a las familias.

Las calles en la gran manzana se sienten vacías. Manhattan, corazón financiero del mundo, se siente desolado. La gente menciona que la economía no está bien, y que las personas prefieren no salir para no gastar . Lo anterior, sumado al miedo que se está sembrando dentro de la comunidad indocumentada de todas las nacionalidades, así como la disminución de las horas en los centros de trabajo, hace que las familias prefieran quedarse en casa en lugar de salir a gastar en las tiendas. El temor crece.

Por otro lado, el gobierno de Trump ha puesto en el centro de la discusión la necesidad de que la oficina de IRS –Secretaría de Impuestos Internos– colabore con la autoridad migratoria, para dar información de quienes no tienen estatus regular. Esta decisión parece que jugará contra su propio gobierno, pues, según el Americans For Tax Fairness, durante 2022 los indocumentados pagaron en impuestos federales y estatales 96.7 mil millones de dólares, significando 5.27 por ciento más que algunos millonarios y megacorporaciones. Esto deja atrás la creencia que los indocumentados roban a la economía. Este estudio menciona que de realizarse las prometidas deportaciones masivas de Trump, la economía estadunidense se reduciría entre 1.1 y 1.7 billones de dólares, resultando más desbastador que la recesión de 2008. Ante estas cifras se ve el impacto del trabajo de la comunidad indocumentada en este país.