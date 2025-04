E

l 13 de marzo tuvo lugar la presentación de mi libro El Grupo Monterrey en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Siete siglos atrás, ese día –historia o mito– fue fundada Tenochtitlan. Así lo mencioné en compañía de Américo Saldívar y Julio Hernández, sus comentaristas. Ellos y el lugar me hicieron sentir absolutamente expansivo.

El evento fue en el foro Nancy Cárdenas (la Nancy que un día me preguntó que si a mí me pesaban mis testículos ante una línea de cierto relato donde mencionaba a una mujer jalada por el peso de sus senos ). Cerca, a una o dos puertas del Sanborns en el Jardín Centenario, hubo antes una cafetería donde una mujer leía los asientos del café. Con voz severa me dijo: Tu futuro está en el pasado . Poco faltó para que su augurio se tornara realidad. Pensé en historia o literatura al seguir una maestría en Filosofía y Letras de la UNAM. Me decidí por la literatura. Pero la historia no estaba tan lejos de mis astros biográficos.

Visión de Monterrey es el título del ensayo historiográfico con que concursé a la convocatoria municipal sobre los 400 años de haber sido fundada la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Fue un intercambio lejano y muy desventajoso para Alfonso Reyes que, siendo de Monterrey, escribió su poética Visión de Anáhuac. El resultado del concurso acaso incomodó a los historiadores locales, pues el triunfador no era de Nuevo León, sino un chilango del Anáhuac –vaya, de una de sus cuencas lacustres: Texcoco.

Texcoco fue el lugar de mi primera infancia. De mis primeros hallazgos: el agua fría, Cri-Cri en la peluquería de don Lupe, el primer descalabro donde mi cabeza fue a dar, luego de una noche lluviosa, con uno de los rieles del tren, el tren que pasaba por Chapingo y donde admiraba la gallardía ecuestre de los estudiantes de la escuela de agronomía (hoy universidad); de mi primer galope a lomos de la yegua de un lechero al que privé de su vehículo de trabajo por 10 minutos en aquella mañana húmeda y olorosa a mezcla de lácteos y estiércol de vacas y caballos. De la primera amenaza de muerte en las mandíbulas que un verraco chascaba y al cual mi madre combatió a golpes de garrote; de la muerte mesosentida de un medio hermano en un accidente automivilístico; de la que rondaba la sombra de mi padre en el intento de un cacique de apellido López para quedarse con sus tierras.

Texcoco de mis primeras letras y de mis primeros amores: las monjitas Verónica y sus manos gruesas y suaves como las de mi abuela, y Florencia, menuda y parecida a cualquiera de las vírgenes circundantes en el Instituto Miguel Hidalgo; aquí supe que vivíamos cerca de donde el símbolo del águila y la serpiente se había aparecido a los mexicas como señal de haber dado con la tierra prometida. Allí también mi primera riña, inducida por los grandes, que fue con Linito Espinoza; mis primeros amigos: El Ranita, hijo de un ferrocarrilero que vivía en un furgón de carga, y de Javier, el hijo del jefe de la estación que vivía en una de las pocas casas modernas de la avenida Hidalgo. De mi primer auto sacramental y el susto que me daría la chica disfrazada de demonio; de mi primera experiencia carnavalesca siguiendo en su danza callejera a los huehuenches travestis; de mi primera película en el cine de don Chuchito Mayer ( Las calaveras del terror), mientras la adolescente que me cuidaba se entregaba a un episodio erótico con su novio, soldado él.