Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 3 de abril de 2025, p. 10

El senador Alejandro Murat Hinojosa aclaró que no retirará su solicitud de afiliación a Morena, ya que persiste el empeño que lo hizo integrarse a la bancada guinda, que es el de respaldar desde esa Cámara a la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de que la mandataria siga dando los resultados que ha dado hasta hoy por el pueblo de México .

El ex gobernador de Oaxaca respondió así a senadores morenistas de esa entidad que le pidieron seguir el ejemplo de Miguel Ángel Yunes Márquez y desistirse de integrarse al partido guinda: ¡No se me hagan bolas!, me quedo en Morena .

Expuso que ha encontrado respaldo y solidaridad entre la gran mayoría de los senadores del grupo mayoritario y él se mantendrá firme. “Ya lo dije de manera clara y lo vuelvo a reiterar hoy: no se me hagan bolas, pa’ atrás, ni para agarrar vuelo, y los que tengan la piel sensible, que se hagan a un lado”.