▲ Antes de que Trump difundiera su plan arancelario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró: no somos negativos , y apoyó la idea de continuar la comunicación con Estados Unidos y Canadá para fortalecer el tratado comercial entre los tres países. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 3 de abril de 2025, p. 3

Horas antes de que Donald Trump diera a conocer su plan arancelario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que este jueves anunciará un programa integral de fortalecimiento a la economía nacional, en tanto que con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidió en continuar la comunicación con Estados Unidos y seguir fortaleciendo el tratado comercial entre los tres países. No somos negativos , subrayó por la mañana.

Al mediodía de hoy encabezará el acto Fortaleciendo el Plan México, en el Museo Nacional de Antropología. Están convocados el gabinete legal y ampliado, gobernadores, legisladores y empresarios.

Ayer en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que en el país tenemos un plan de afianzamiento de la economía en cualquiera de las circunstancias, que es el Plan México, y ahora lo vamos a fortalecer .

No es un asunto de si tú me pones tarifas yo te pongo aranceles, nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras, de la industria automotriz , ante los impuestos declarados por Trump a vehículos y autopartes fabricados fuera de Estados Unidos.

Tras señalar que ha estudiado –aunque no implique copiarlo– el programa que instrumentó la ex presidenta Dilma Rousseff en Brasil, en 2012, que permitió aumentar, de ese año a 2017, 75 por ciento la producción automotriz local, resaltó: nosotros lo que queremos es fortalecer la industria de ese sector , e implica producir más autos para el mercado nacional.