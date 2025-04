Por su parte, los corresponsales de La Jornada en Estados Unidos, David Brooks y Jim Cason, detallan: la orden ejecutiva firmada ayer por Trump exenta a México y Canadá, confirmó la Casa Blanca en una hoja informativa , porque “bajo el T-MEC continuarán viendo un arancel del cero por ciento; bienes no bajo el T-MEC verán un arancel de 25 por ciento, energía… no bajo del T-MEC verá un arancel de 10 por ciento. Con la manera caótica y de último momento en que fue elaborado el anuncio, varios asuntos quedaron en el aire. Entre ellos, qué sucederá con los aranceles generales a México de 25 por ciento primero anunciados en febrero y aplazados dos veces, que supuestamente entrarían en vigor a inicios de abril. Además, está por verse si México y Canadá lograron escaparse de los aranceles universales a automóviles. ‘A partir de la medianoche impondremos un arancel de 25 por ciento a todos los automóviles fabricados en el extranjero’, declaró Trump”.

A países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador les aplicará aranceles mínimos de 10 por ciento, aunque para Nicaragua la tasa será de 18 por ciento. En su inventario de tarifas no aparece Rusia. Las mayores tasas son para Camboya (49 por ciento), Laos (48), Madagascar (47) y Vietnam (46), uno de los tantos países destrozados por Estados Unidos.

El reporte llega de Washington: Trump anunció la imposición de un arancel básico de 10 por ciento a todas las importaciones a Estados Unidos y gravámenes más altos a algunos de los mayores socios comerciales del país, en una medida que intensifica la guerra comercial que se inició a su regreso a la Casa Blanca. Los productos de México y Canadá no fueron parte del anuncio, ya que se exceptuaron por ser parte del T-MEC ( La Jornada y Reuters).

El plañidero energúmeno que despacha en la Oficina Oval dijo que hay naciones que “nos tratan mal… se han aprovechado de Estados Unidos durante décadas”, por lo que decidió arremeter contra ellas. “Hemos sido saqueados, violados; no se vale; se enriquecieron a nuestra costa, se robaron empleos y fábricas estadunidenses; nos han estafado y con ello se ha anulado el sueño americano, por lo que todo esto es en defensa de los trabajadores industriales, que antes votaban por los demócratas y ahora están con nosotros”.

¿En serio abusaron de Estados Unidos?, porque en realidad éste, a lo largo de su historia, ha arrasado por aquí y allá. No ha hecho otra cosa que robar territorio, organizar golpes de Estado, desestabilizar, instaurar dictaduras, invadir naciones, masacrar a pueblos enteros, expoliar la riqueza de sus víctimas y violentar sus democracias. Entonces, se necesita una cara muy dura para decir tal barbaridad.

Mientras tanto, en Palacio Nacional más cabeza fría (Sheinbaum dixit). La mandataria afirmó: “vamos a anunciar un programa integral de fortalecimiento a la economía nacional; no es un asunto de ‘si tú me pones aranceles, yo te los pongo’. Nuestro interés es fortalecer la economía mexicana, entre otras, la industria automotriz. Entonces, lo que presentaremos no está solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a (im)poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos; vamos a seguir dialogando con ese país”, porque de cualquier suerte todavía es la economía más importante del planeta.

Las rebanadas del pastel

Muestra fehaciente de lo bien que marcha el combate a la concentración de la riqueza y el ingreso: apenas 15 mexicanos –los de siempre– acaparan algo así como 12 por ciento del producto interno bruto para ellos solitos. La mitad, sólo de Slim.

