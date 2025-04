E

l Presidente Trump cumplió su amenaza y dictó una orden ejecutiva por la que los proveedores de todo el mundo deberán pagar un gravamen si quieren vender en Estados Unidos. Se lo aplicó a amigos y enemigos, igual a Israel que a Venezuela, aunque con diferencias importantes en los porcentajes. No incluyó en la lista a sus socios en el T-MEC, Canadá y México. A reserva de un análisis más detenido, hay tres motivos por los que el plan probablemente no tendrá el éxito que espera: 1) supone que la recaudación será por el monto actual de las importaciones, pero su cuantía disminuirá porque no todos los proveedores estarán dispuestos a pagarlos; 2) supone también que lloverán inversiones de todo el mundo para producir las cosas que se dejen de importar, pero las compañías desconfiarán de un país cuyo presidente es inestable y puede cambiar las reglas del juego de un día para otro, y 3) bajarán las exportaciones de Estados Unidos porque chocarán con los aranceles que en reciprocidad impongan las naciones afectadas, en particular los de Europa y Asia. Al Día de la liberación que celebró Trump ayer seguirá, tarde o temprano, el Día de la realidad.

El Plan México

Ha resistido la Presidenta más popular del mundo, sí, Claudia Sheinbaum, tres meses de cambios y recambios disparatados de la Casa Blanca. Hoy expondrá cómo hará frente nuestro país a la nueva situación. El eje es el Plan México. Canadá y México evitaron los nuevos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump, un alivio para las empresas e inversionistas en los dos países , comenta Bloomberg. Tuvieron buen efecto las conversaciones de Claudia con Trump. Es una buena noticia que se mantendrá, aunque aporreado, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Aunque lo firmó en su primer periodo, Trump lo ha incumplido en lo que toca a los automóviles, las autopartes, el aluminio y el acero. La divisa es proteger el empleo y el bienestar de los mexicanos. Seguirán abiertas las conversaciones con el equipo de Trump, sin gritos ni sombrerazos. Son negocios.

Un horror