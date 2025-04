Cuando el Madrid me sugiere esto, yo pongo en contacto al equipo con mi asesor inglés. Nunca entro en esto, porque nunca había cobrado así , declaró al comienzo del juicio que enfrenta en Madrid.

Ancelotti, de 65 años, se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y nueve meses de cárcel por defraudar más de un millón de euros en derechos de imagen en 2014 y 2015, durante su primera etapa dirigiendo al Madrid (2013-2015), al que regresó en 2021 (hasta ahora).