▲ Jugadores de Alemania se cubren la boca en protesta por la decisión de la FIFA de prohibir el brazalete One Love, en favor de la diversidad sexual, durante el pasado Mundial de Qatar 2022. Foto Ap

Joshua Reyes Sámano y Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 3 de abril de 2025, p. a10

A pesar de la imposición de aranceles anunciados ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gente cercana al futbol considera que el Mundial de 2026, que realizará este país en conjunto con México y Canadá, es poco probable que se vea afectado en la organización por las tensiones políticas y económicas, pero podría enfrentar diversas protestas sociales durante la justa.

No creo que la situación política pueda conflictuar la organización de la Copa, pero algo muy importante de estos certámenes es que son vitrinas para expresar otro tipo de conflictos, como pasó en Qatar 2022 con los jugadores de Alemania que protestaron a favor de los grupos de la diversidad sexual. Durante la justa pueden aparecer manifestaciones (abucheos, protestas o pancartas con consignas) que tienen mucha visibilidad, pero no considero que compliquen el desarrollo del torneo. Podría ocurrir algo fuera de lo usual, pero no veo grandes riesgos , explicó Fernando Segura, sociólogo del deporte.

Trump impuso aranceles diversos a aproximadamente 60 países, con una tarifa universal básica de 10 por ciento y otros recíprocos calculados para cada uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Aunque México y Canadá no aparecen en este rubro, han recibido impuestos para el sector automotriz, aluminio y productos fuera del T-MEC. Esta política provocó desde hace meses que ambos países lidiaran con un panorama de incertidumbre al tiempo que han esta-do en negociaciones con el gobierno estadunidense.

Creo que la FIFA, al dar la organización a tres países, tomó en cuenta todo el panorama y las diferencias que puede haber entre ellos y no permitirá que eso afecte al torneo. Seguramente este organismo va a intervenir para que sea una justa armoniosa y se lleve a cabo todo correctamente , indicó Emilio Maurer, ex directivo de la Federación Mexicana de Futbol.

Entre algunos de los países que fueron incluidos en la lista de aranceles recíprocos se encuentra Argentina, actual monarca y clasificada a la justa de 2026 y que recibió un impuesto mínimo de 10 por ciento, al igual que el pentacampeón Brasil, mientras la Unión Europea, donde se encuentran potencias futbolísticas como Francia, España y Alemania, tendrá un arancel de 20 por ciento.