Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de abril de 2025, p. 13

El Senado aprobó ayer por unanimidad cambios a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejér-cito y Fuerza Aérea Mexicana para promover la formación especializada del personal médico militar y fomentar su permanencia en las fuerzas armadas.

Con ese propósito se permitirá que los médicos asciendan sin examen teórico, pero sí mediante rigurosa escala jerárquica hasta el grado de teniente coronel cuando estudien una especialidad de al menos tres años.

Al presentar el dictamen, aprobado por 93 votos a favor, la pre-sidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera, resaltó que en los años recientes México ha registrado una falta de médicos especializados y las fuerzas armadas no han sido la excepción.

Con esta reforma se reconoce que la formación académica de los galenos ha sido rigurosa y que tengan razones para quedarse y seguir capacitándose en el cuerpo castrense.