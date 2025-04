Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de abril de 2025, p. 13

Desde la tribuna del Senado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a seguir construyendo un país libre de injusticias, con autoridades y representantes que no traicionen al pueblo, que no se dobleguen ante los privilegios de unos cuantos y que atiendan el man-dato de la gente , sobre todo en los momentos históricos que se viven.

Al asistir con la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum a la sesión solemne de esa Cámara, en que se colocó en el muro de honor y con letras doradas la leyenda: Vicente Guerrero, afromexicano consumador de la Independencia , pidió que su ejemplo “nos inspire en estos tiempos en los que se debe defender con firmeza la soberanía y la independencia de la patria .

Sabemos, recalcó, que no es un camino fácil, pero, así como Guerrero no se rindió, el gobierno de México no claudicará en su compromiso con el pueblo, con la gente, con los más humildes , recalcó.

La responsable de la política interior del país destacó que se rinde homenaje al guerrerense, no sólo con palabras, sino con acciones .

En momentos en que la nación experimenta un momento histórico, la 4T, que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y continúa con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, está cimentada en los mismos postulados que guiaron a Vicente Guerrero: soberanía, justicia y bienestar para el pueblo .