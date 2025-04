▲ Una veintena de mujeres vestidas de negro se manifestó ayer frente al Palacio de Cortés, en Cuernavaca, en rechazo a la protección al ex gobernador Blanco. Foto Rubicela Morelos

La impunidad de que goza Blanco no sólo violenta una vez más a la mujer que tuvo el valor de denunciarte; esto va mucho más allá, se trata de los casos de miles de mujeres y niñas que sufren violencia en México , indica la diputada en la carta, en la cual incluye cifras de agresiones sexuales contra menores y mujeres.

Mientras regresaba a su lugar, diputados priístas preguntaron a Ivonne Ortega por qué se había acercado al ex gobernador de Morelos. Que pida licencia; para qué chingados mete al pleno en este problema , respondió.

Y pregunta: ¿eres capaz de dimensionar el daño que provocas a miles de mujeres al esconderte en tu fuero para no ser investigado? ¿Alcanzas a entender el significado que tiene para una niña saber que, cuando una mujer se atrevió a denunciar a un hombre con poder, el Estado lo protegió y él salió impune?

A su vez, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, confirmó que su iniciativa para suprimir la inmunidad de legisladores cuando cometan un delito está firme y fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El fuero no puede permanecer; es un elemento insostenible y una forma de impedir que los políticos, sobre todo los que gobiernan o tienen mayorías, lo vean como una oportunidad para el abuso, la arbitrariedad, la prepotencia , dijo, y anunció una campaña en la Cámara y en los estados para recolectar firmas que respalden la modificación constitucional.