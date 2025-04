▲ No será bajísima la asistencia a las urnas , dijo la presidenta del INE al dar el banderazo de salida a capacitadores para la elección de junio. Foto Luis Castillo

Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de abril de 2025, p. 9

Para la organización de la primera elección judicial en México, el personal enviado por el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha enfrentado tanto a la suspicacia de la ciudadanía sorteada para ser funcionario de casilla, como a la negativa de algunos que ligan estos comicios históricos con la 4T.

Según testimonios de los capacitadores electorales, o Caes, también hubo sorpresa entre las personas al enterarse de que esta vez no contarán los votos en casilla.

Caes que recorren calles de las alcaldías Alvaro Obregón, Cuajimalpa y Tláhuac hallaron respuestas tan diversas como la zona asignada; no obstante, su entusiasmo no disminuye.

Me tocó una zona donde había personas que no están muy de acuerdo; aun así, hay gente que le interesa participar; nos han mencionado que lo harán por deber ciudadano y por el país, pero están en desacuerdo con el gobierno actual, al cual relacionan con la elección .

Yesenia Bonilla

“A mí me tocó una colonia en la que la gente no tiene la información de esta nueva elección y pide que se les pague (por ser funcionarios); dicen ‘págame 2 mil pesos’, o sea, lo que quieren es dinero, participarían por cuestión económica, pero no saben nada; les estamos explicando en qué consiste el proceso”.

Gabriela Sansores

Hay buen recibimiento de la ciudadanía; hubo personas informadas e interesadas en saber el nombre de los candidatos y quién contará los votos. La respuesta es que el personal del INE hará el cómputo .

Ana Luisa del Villar.

Por lo pronto, este martes, desde la explanada central del instituto, los consejeros dieron el banderazo de salida para la segunda etapa de capacitación, que consiste en una segunda visita a los domicilios para informar sobre la asignación de los cargos en las 84 mil 200 casillas seccionales que se instalarán el día de la elección.