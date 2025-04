Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de abril de 2025, p. 7

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, denunció una práctica sistemática de los jueces que han detenido el congelamiento de cuentas que esa instancia ha ordenado para combatir el lavado de dinero y el uso de recursos de procedencia ilícita. Desde diciembre de 2018 a la fecha, la UIF ha congelado cuentas por un monto global de 32 mil 531 millones de pesos y los jueces han revertido la medida para cuentas que suman 23 mil 575 millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que esto forma parte de las razones de lo que “va a ocurrir el 1º de junio, no voy a decir qué, porque me va a sancionar el INE, pero todo mundo sabe. No puede ser esta colusión y esta corrupción (…) Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, por corrupción, delito de cuello blanco o delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, no tiene otro nombre, se llama corrupción”.

Gómez indicó que la UIF elaboró una matriz de riesgo del Poder Judicial hace tres años cuyos resultados se presentaron al Consejo de la Judicatura para su análisis, pues son los encargados de vigilar al Poder Judicial. Además, se presentaron quejas ante el Consejo de la Judicatura relacionadas con algunos funcionarios judiciales, jueces y secretarios. Nunca hemos visto ninguna respuesta, de verdad, lo digo así, dramáticamente .

Caso Inés Gómez Mont

Gómez expuso la más reciente resolución del Poder Judicial relacionada con la ex conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes mediante la promoción de un amparo obtuvieron el descongelamiento de cuentas antes de que inicie el juicio, pese a tener órdenes de aprehensión en contra. Ambos obtuvieron dinero ilícito por participar en la construcción de penales, algunas obras de las cuales no se efectuaron.

El tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023, emitida por la jueza décima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, por lo que tuvo que descongelar las cuentas aun sin iniciar el juicio.