varo de Campos a través de Fernando Pessoa (o viceversa) ha dicho así en Poema en línea recta : Nunca he conocido a nadie a quien le hubiesen molido a palos. / Todos mis conocidos han sido campeones en todo. // Y yo, […] yo, que tantas veces he sido ridículo, absurdo, / […] que cuando no me he callado, he sido más ridículo todavía; / yo, que les he parecido cómico a las camareras de hotel, / yo, que he advertido guiños entre los mozos de carga, / […] yo, que he sufrido la angustia de las pequeñas cosas ridículas, / me doy cuenta de que no tengo par en esto en todo el mundo. // Toda la gente que conozco y que habla conmigo / nunca hizo nada ridículo, nunca sufrió una afrenta, / nunca fue sino príncipe –todos ellos príncipes– en la vida... // […] Podrán no haberles amado las mujeres, / pueden haber sido traicionados; pero ridículos, ¡nunca! / Y yo, que he sido ridículo sin que me hayan traicionado, / ¿cómo voy a hablar con esos superiores míos sin titubear?