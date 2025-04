El informe del ASPI incluye sectores como defensa, aeroespacial, energía, medio ambiente, inteligencia artificial, robótica, computación, materiales avanzados y áreas de la tecnología cuántica. Los resultados agregados son espectaculares: si durante 2003-2007 Estados Unidos lidereó en 60 de 64, lo hizo en siete durante 2019-2023. Como contraparte, entre 2019 y 2023, China fue el líder en 57 de 64 tecnologías críticas . India se perfila también como un competidor global importante en estas nuevas tecnologías. Es importante concretar los resultados anteriores de ASPI en dos sectores (e invitamos a todos a revisar el estudio completo).

En el sector de la industria fotovoltaica, Estados Unidos fue el líder en la manufactura hasta inicios del año 2000; Alemania y Japón también fueron de la mayor relevancia. Desde entonces, sin embargo, China sobrepasó las publicaciones y producciones de Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, entre otros. En el ámbito de las baterías para vehículos eléctricos, las empresas chinas lideran desde hace más de una década los principales avances tecnológicos, particularmente la empresa CATL, aunque incluyendo una importante competencia con varias otras empresas chinas. La participación de Estados Unidos y la Unión Europea es poco significativa en este sector.

La reflexión anterior no resulta en una perspectiva mecanicista o determinista (China se convertirá necesariamente en la próxima potencia tecnológica global). Desde una perspectiva latinoamericana y mexicana, tampoco es irrelevante reconocer los avances en el liderazgo tecnológico como lo presenta el ASPI, simplemente someternos ante la presión de Estados Unidos, incluso a corto plazo, no parece ser lo estratégicamente más inteligente. Los esfuerzos en CyT de las empresas chinas no pueden pasar inadvertidos en América Latina. Los chantajes de la presidencia de Trump no parecen ser los más significativos desde una perspectiva mexicana a mediano y largo plazos.

¿Será?

* Profesor del Posgrado en Economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM

