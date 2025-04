Si bien observadores tienden a estar de acuerdo, diciendo que la logística, como la cooperación en seguridad o el transporte de equipos de ciudad a ciudad –o de país a país– no debería verse obstaculizada en el certamen, las fronteras podrían convertirse en un problema.

La gente quiere venir a Estados Unidos, no tendríamos el problema de migración que enfrentamos ahora si no fuera así, por lo que mucho de esto es de gobierno a gobierno , señaló Rothenberg. Un aficionado apasionado del futbol no se detendrá por eso , sostuvo.

Lo principal que la FIFA necesita mover para este evento no son piezas de automóviles, ni trigo, ni electricidad. Son personas. Esa es la verdadera preocupación , dijo Victor Matheson, profesor de economía en el College of the Holy Cross en Worcester, Massachusetts.

Lo que antes eran cruces fronterizos bastante razonables podría volverse mucho más desafiante, simplemente porque ambos lados aumentan su nivel de inspecciones y Estados Unidos, en particular, reduce los servicios gubernamentales que permiten a las personas moverse eficazmente entre países.

No obstante, la postura de la Casa Blanca sobre los aranceles, el conflicto con Rusia por la situación de Ucrania, así como las declaraciones de Trump de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos podrían generar un ambiente hostil entre los aficionados.

Incluso ya se registró una escena de animadversión, luego de que en febrero durante el torneo Nations Face-Off de hockey en donde seguidores canadienses abuchearon el himno estadunidense.

La FIFA no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press, pero Gianni Infantino, presidente del organismo, nunca ha ocultado su admiración por Trump, lo que a menudo demuestra a través de las redes sociales. Se han reunido al menos cinco veces desde las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

El Mundial se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026; se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, en tres de México, así como en Vancouver, Canadá. Será el primer torneo con el nuevo formato de 48 selecciones.